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الكرملين يقول إنه يأسف لتعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ويأمل ان يكون التأخير موقتا

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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