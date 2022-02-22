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مصادر خاصة لقناة العالم..

تنفيذ عملية نقل كبرى لدواعش من سجن دير الزور إلى الحسكة

تنفيذ عملية نقل كبرى لدواعش من سجن دير الزور إلى الحسكة
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكدت مصادر خاصة لقناة العالم ان "قسد" والقوات الامريكية نفذت عملية نقل كبرى لعدد من  إرهابيين "داعش" من سجن بلدة الصور عند الحدود الادارية الفاصلة بين دير الزور والحسكة الى سجون "قسد" في الحسكة.

العالم - سوريا

المصادر بينت لمراسل العالم ان عملية النقل تمت عبر البر وسط اجراءات امنية مشددة اغلقت فيها قسد الطريق الواصل بين الحسكة ودير الزور والطرقات الفرعية وسط انتشار كثيف للدوريات الامريكية

ورجحت المصادر ان سجناء "داعش" الذين تم نقلهم سيتم توزيعهم على سجون غويران المركزي والسجن الاسود في المالكية وجركين في القامشلي وتل معروف بريف الحسكة

المصادر ربطت عملية نقل سجناء داعش مع حالة عدم الاستقرار بريف دير الزور الشرقي وتنفيذ قسد والقوات الامريكية عمليات انزال، ومقتل احد وجهاء قبيلة البكارة، وتوجه غالبية الفارين من سجن الثانوية الصناعية الى ريف دير الزور الشرقي

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