لافروف: محاولات الغرب إفقاد روسيا توازنها أمر يدعو إلى الحزن

العالم - روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن محاولة للغرب "بشتى الطرق إفقاد روسيا توازنها، وعلى تصعيد المواجهة"، مشيراً إلى أنّه "أمر يدعو للحزن".

وفي حديث عبر قناة "روسيا 1"، قال لافروف إنّ "الزملاء الغربيون يبنون كل هذه المشاكل الخطابية من أجل تصعيد المواجهة"، لافتاً إلى "أنّهم لا يحاولون البحث عن طريقة لنزع فتيل التوتر الذي صنعوه بأنفسهم، بل يحاولون بشتى الطرق إفقاد روسيا توازنها، وكبح تنميتنا كما قال الرئيس بوتين في كلمته للشعب الروسي يوم أمس".

وعما إذا كان نظام كييف يمكن أن يسعى إلى تفاقم العلاقات، اعتبر وزير الخارجية الروسي، أنّ "زيلينسكي شخص غير متزن، يمكن توقع أي شيء منه".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنّها كانت "منفتحة دائماً على أي عملية تفاوض بغض النظر عن العقوبات"، وحول لقاء لافروف-بلينكن، لفتت الخارجية إلى أنه "نحن لا ترفض الحوار، لا تغلق الأبواب ونحن على تواصل مع الشركاء".

وأضافت "لم نسمع من أميركا تصريحات من شأنها تغيير خطط اجتماع لافروف وبلينكن في 24 شباط/ فبراير في جنيف، نحن جاهزون للحوار".

يأتي ذلك في وقت أمر المستشار الألماني أولاف شولتس أمر اليوم وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "نورد ستريم 2" من أجل إلغاء العقد.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال اليوم إنّ العقوبات الغربية ضد روسيا يجب أن تشمل الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2" لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية طرح "حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا ستطرح بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم"، وقالت إنّ "الحزمة ستستهدف المتورطين في قرار الاعتراف بالمناطق المتمردة في أوكرانيا".