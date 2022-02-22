أوكرانيا تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني من موسكو وتلوّح بقطع العلاقات

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وجاء في بيان أصدرته الوزارة الأوكرانية، أنّ "استدعاء الدبلوماسي تمّ على خلفية اتخاذ القيادة الروسية قرارات غير قانونية بشأن الاعتراف باستقلال الكيانين اللذين أنشأتهما على الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً"، وفق البيان.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه "سيدرس إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين كييف وموسكو، بسبب اعتراف الأخيرة باستقلال دونيتسك ولوغانسك".

ورأى زيلينسكي أنّ العقوبات الغربية ضد روسيا يجب أن تشمل الإغلاق الكامل لمشروع "التيار الشمالي 2" لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كما اتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، أمس الإثنين، على الردّ على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا، مشيرةً إلى أنّ "الحزمة ستستهدف المتورطين في قرار الاعتراف بالمناطق المتمردة في أوكرانيا".

بدوره، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ اعتراف روسيا باستقلال دونتيسك ولوغانسك "غير مقبول".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنّ "موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية مع كييف، ولا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية معها". وأكدت وزارة الخارجية الروسية لاحقاً تمسك موسكو بهذا الموقف.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الإثنين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.