اغتيال شيخ عشيرة في إنزال جوي للاحتلال الامريكي شرقي سوريا

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن إبراهيم خليل العمار، وهو أحد شيوخ عشيرة (البورحمة) التي تعد أبرز عشائر قبيلة (البكارة) العربية قتل، فجر اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالي له.

وتابعت المصادر أن عملية القتل جاءت إثر تنفيذ طيران الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً على بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشمالي الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وكشفت المصادر أن أكثر من 12 سيارة مصفحة تابعة لمسلحي تنظيم "قسد"، شاركت في عملية المداهمة ضد منزل الشيخ إبراهيم خليل العمار بدعم من طيران "التحالف الدولي " المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي، كما تم اعتقال شقيقه، وهو تاجر يعمل في تجارة (القمح والشعير)، مضيفة أن بلدة الدحلة وقراها تشهد حالة من الاستنفار والغضب الشعبي من قبل أبناء القبائل العربية.

ويُعد الشيخ إبراهيم العمار هو ثاني أحد شيوخ عشيرة البوحمة - البكارة الذي يستشهد في بلدة الدحلة بعد الشيخ علي الويس، الذي استشهد منتصف عام 202م، في استهدافات طالت حينها عدة شخصيات من شيوخ العشائر الموالين للدولة السوريّة، أبرزهم امطشر الهفل واطليوش الشتات، وهما من كبار شيوخ قبيلة العقيدات، وأعقبتها حينها مواجهات خاضها أبناء العشائر في المنطقة ضد وجود قوات الاحتلال الأمريكية و”قسد ” خلّفت قتلى وحرق مقرات تعود للميليشيا المذكورة.

وكان مسلحون مجهولون أقدموا على اغتيال الشيخ علي سلمان الويس مختار بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشمالي الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي و"قسد" الخاضعة له، وهو أحد وجهاء قبيلة البكارة العربية.

وقال وقتها الشيخ نواف راغب البشير، شيخ قبيلة البكارة في سوريا والوطن العربي إن الشيخ علي سلمان الويس تعرض للاغتيال صباح يوم الجمعة (31 تموز/ يوليو)، أثناء توجهه إلى أداء صلاة عيد الأضحى في جامع البلدة، مشيرا إلى أن "الأهالي عثروا عليه ملقىً على الأرض وأن عملية القتل تمت بسلاح مزود بكاتم صوت، نظرًا لعدم سماع أي صوت لإطلاق الرصاص".

في سياق متصل تواصل العناصر الموالية لقوات الاحتلال الامريكي ممارساتها ضد أبناء العشائر العربية بإغلاق كافة المعابر النهرية التي تربط مناطق سيطرتها وتمنع المواطنين من الوصول إلى مناطق الدولة السورية .

وأكدت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت انزالا جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشمالي الشرقي بمساندة من عناصر "قسد" الموالية لها وأثناء الانزال قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشيخ ابراهيم العمار وهذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات ومداهمة تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور ضد أبناء العشائر العربية .