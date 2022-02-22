مزيد من ردود الافعال الدولية على قرار روسيا بشأن دونيتسك ولوغانيتسك

العالم - خاص بالعالم

فبعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق الأوكراني، وتوجيه أمر للقوات الروسية بدخولهما، خرجت ردود الافعال حول هذا الموضوع.

طهران دعت جميعَ أطرافِ الأزمة الاوكرانية إلى ضبط النفس، وتسويةِ الخلافات عبرَ الحوار، وتجنبِ أيِ عملٍ يؤدي إلى التصعيد. وقالَ المتحدثُ باسمِ الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ تدخلاتِ الناتو بقيادةِ الولاياتِ المتحدة أدتْ الى تعقيدِ الوضع في أوكرانيا، مشيراً الى أنّ طهران تتابعُ تطوراتِ الأزمة بحساسية.

وحضت الصين جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية، ودعت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتوصل الى حل دبلوماسي.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون: على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج التوتر. نرحب بكل جهد للتوصل الى حل دبلوماسي ونشجعه.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ندد باعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واصفا الخطوة بأنها غير مقبولة، ودعا إردوغان الأطراف المعنية للتصرف بمنطق والامتثال إلى القانون الدولي. وأعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن تركيا سوف تتخذ إجراءات احترازية على ضوء الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية التركية أن قرار روسيا يمثل انتهاكا صارخا ليس فقط لاتفاقيات مينسك، وإنما أيضا لوحدة وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا.

ودان رئيس الوزراء الياباني فوميا كيشيدا بشدة سلسة الخطوات الروسية، مؤكدًا أنها تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن تأييده لتبني عقوبات قوية وقاسية على روسيا، فيما قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بالجمهوريتين وبأنها ستتعاون معهما. كما اعترفت فنزويلا وكوبا بجمهورية دونيتسك.