الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب وزير الدفاع الروسي: موسكو ستحمي وحدة أراضي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين عن اوكرانيا وستصد العدوان عنهما

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اغتيال شيخ عشيرة في إنزال جوي للاحتلال الامريكي شرقي سوريا

الأمم المتحدة قلقة على تدهور حالة المعتقل البحريني السنكيس

مزيد من ردود الافعال الدولية على قرار روسيا بشأن دونيتسك ولوغانيتسك

مصادر خاصة لقناة العالم.. تنفيذ عملية نقل كبرى لدواعش من سجن دير الزور إلى الحسكة

لافروف: محاولات الغرب إفقاد روسيا توازنها أمر يدعو إلى الحزن

بالاسماء.. من هم المرشحون الـ33 لمنصب رئيس العراق؟