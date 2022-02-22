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قاووق: مسيّرة حسان 'فضيحة جرصة' للعدو الإسرائيلي

قاووق: مسيّرة حسان 'فضيحة جرصة' للعدو الإسرائيلي
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكّد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق آخر إنجازات المقاومة هو مسيّرة حسان، وهذا الإنجاز لكلّ الوطن ولفلسطين ولكلّ الشرفاء في مواجهة العدوّ، فالمسيرة أذلته وفضحت هشاشة القدرات العسكرية الإسرائيلية، وعادت سالمة غانمة ضاحكة دون أن يعلم من أين أتت وكيف خرجت ومتى غادرت مؤكدًا أنّها فضيحة جرصة للعدو الإسرائيلي.

العالم-لبنان

وقال قاووق خلال حفل تأبيني في بلدة شوكين الجنوبية أنّ حزب الله حزب الشهداء والإنتصارات وكلّما كبر النصر كثر الأعداء والحاسدون والحاقدون وسنكمل درب النصر.

و لفت الى أننا نجد الحاقدين والحاسدين يزعجهم أيّ إنتصار للمقاومة، لا يفاجئنا الذين كانوا مع العدو عام 1982،و يقاتلون مع العدوّ جنبًا إلى جنب ، لا يفاجئنا أن يكونوا ضد أيّ إنجاز أو إنتصار للمقاومة، وشبكات العمالة الأخيرة التي انكشفت، كَشفت معها أن الموساد الإسرائيلي كان أوّل من يفبرك إتهامات ضد المقاومة، وفي ناس مستأجرين يسوّقون لهذه الإتهامات، والصحافي العميل الذي انكمش وانفضح، إعترف بأن الموساد هو الذي يفبرك وخاصّة في موضوع التهمة لحزب الله بأنه السبب في إنفجار المرفأ"، وهناك إعلام مستأجر يسوّق.

ورأى قاووق أن مخاطر أدوات السفارات تكبر يومًا بعد يوم وتتكشّف، كثيرا تكلّموا عن توقيت مسيّرة حسان وأهدافها، أقول لكم الحقيقة المختصرة هذه المسيّرة كانت تحمل رسائل قاسية ورادعة للعدو ولا تحمل ايّة رسائل إنتخابية أو رسائل نووية، والحاسدون والحاقدون فليموتوا بغيظهم، ونحن نعلم أن السفارات تعمل وتجنّد وتوظّف ضمن مشروع إستهداف المقاومة الذي يخدم الاسرائيلي، وكان التدخل السعودي والأميركي في الإنتخابات الماضية يقتصر على التوجيه والتمويل، لكن المستجد في الانتخابات الحالية تلك التدخلات التي فاقت كل حد، فالضابط الأمني السعودي بات يوجّه ويموّل ويدير الماكنات الإنتخابية، وهو الذي يقسي مرشحين، ويرشّح آخرين وهو الذي يموّل الحملات الانتخابية هذا شيء غير مسبوق.

ولفت قاووق أن الأميركي والسّعودي يفرض الترشيحات واللوائح والهدف هو إشعال لبنان بفتنة أهلية ويريدون إنتخابات تواجه المقاومة، والتدخلات الأميركية والسعودية باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا على السلم الاهلي والإستقرار الداخلي، وبات من أوجب الواجبات التصدّي لكلّ محاولات إثارة الفتنة المدفوعة الثمن من الخارج، ويجب أن نعمل على حماية البلد من التدخلات المشؤومة التي يُراد منها إشعال البلد، أما نحن فقادمون على الإنتخابات ونريد مشاركة واسعة لنحمي وننقذ بلدنا من مشاريع الفتنة الخارجية.

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