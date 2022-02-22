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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الانتهاكات الروسية الجسيمة لن تمر دون رد
رويترز: روسيا تقول إنها ستجلي موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: بايدن سيعلن عن عقوبات ضد روسيا تسمح ببقاء نافذة متاحة للدبلوماسية
الرئيس الروسي: وقعنا اتفاقيات مع دونيتسك ولوغانسك لإرسال قوات روسية وتقديم دعم عسكري لهما
الأمين العام لحلف الأطلسي:روسيا تواصل التخطيط لهجوم شامل على أوكرانيا
الأمين العام لحلف الأطلسي: سنواصل فعل ما يلزم لحماية الحلف من العدوان
الأمين العام لحلف الأطلسي: نحث روسيا على اختيار مسار الدبلوماسية
ا ف ب: أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تعهدا بانضمامها إليه في المستقبل
مراسل العالم: ما تسمى محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المحتلة تقرر ارجاء موعد اجلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح الى الاسبوع المقبل
نائب وزير الدفاع الروسي: موسكو ستحمي وحدة أراضي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين عن اوكرانيا وستصد العدوان عنهما
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-02-2022
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الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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