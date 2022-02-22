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الزاملي يوجه طلباً للرئيس الوزراء العراقي بشأن النظام البديل

الزاملي يوجه طلباً للرئيس الوزراء العراقي بشأن النظام البديل
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعادة العمل بنظام البديل للحد من ظاهرة الفضائيين.

العالم - العراق

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الزاملي، موجهة للكاظمي بشأن إعادة العمل بنظام البديل، إنه "تقديراً للدور البطولي لمقاتلي الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة الاتحادية وأفواج الرد السريع وقوات حرس الحدود الذين يبذلون أعز ما يملكون من أجل الأمن وسلامة العراق، ولوجود مطالبات متزايدة بإعادة العمل بنظام البديل لما يوفره من فرصة للمقاتل في الوفاء بالتزاماته العائلية، والمساهمة في الحد من حالات الفساد المشخصة الناشئة من استغلال الحاجة للاجازة مقابل دفع مبالغ مالية وهو ما يمسى بظاهرة الفضائيين؛ لاسيما وأن طول فترة البقاء في الواجب يخلق حالة من عدم الرضا تنعكس بالسلب على الروح القتالية".

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الزاملي يوجه طلباً للرئيس الوزراء العراقي بشأن النظام البديل

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