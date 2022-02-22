طهران: نلتزم في مفاوضات فيينا بالمبادئ التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية

العالم - خاص بالعالم

فبينما تتواصل محادثات إلغاء الحظر في فيينا تعيد طهران التأكيد على أن الفریق الايراني المفاوض يلتزم بالمبادئ التي أكد عليها قائد الثورة الاسلامية، مشيرة وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة علي بهادري إلى أن طهران لا تربط قضايا البلاد بمحادثات فیینا.

وقال بهادري في تصريح: لقد شهدت محادثات فيينا تقدماً ملحوظاً ولم تتبق إلا بعض القضايا القليلة التي تحتاج إرادة وقرارا جادا من الطرف الآخر، فعلى الطرف الآخر أن يثبت تغيير سياسته بشكل عملي وأن يسعى حقيقة إلى رفع الحظر وضمان استفادة الشعب الإيراني من الآثار الإقتصادية للإتفاق.

وفي قطر انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشدة الحظر الأمريكي الجائر على إيران، مشيراً خلال اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز إلى أن إيران تمكنت من زيادة إنتاجها للغاز رغم الحظر.

وقال الرئيس رئيسي: إن منتدى الدول المصدرة للغاز يشكل فرصة جيدة لتضافر الجهود لمنع الاجراءات الاحادية والقسرية كإجراءات الحظر الاميركي ضد صناعة النفط والغاز للدول الاعضاء في المنتدى وان لا تعترف بها رسميا.

دولياً اعتبر المندوب الروسي في ​محادثات فيينا​ ​ميخائيل أوليانوف أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي أوشكت على الانتهاء، لافتاً إلى أنه التقى منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الراهن.

من جانبه قال إنريكي مورا إن المحادثات وصلت إلى مرحلة حساسة يجب فيها حل القضايا الرئيسية للتوصل إلى اتفاق جيد، مشيراً إلى إن القضايا الرئيسية تحتاج إلى حل لكن النهاية قريبة.

وقال مورا إن النتيجة النهائية ما زالت غير واضحة مضيفا أن جميع الوفود يشاركون في المفاوضات التي تجري بشكل مكثف.

وتقر غالبية الوفود المشاركة في محادثات فيينا بأن المحادثات تمضي قدما، على الرغم من تعقد بعض القضايا وأن هذه المحادثات بلغت مرحلة يتعلق نجاحها أو فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من قبل الأطراف الغربية التي إن عملت بواجباتها فبالامكان حل القضايا العالقة والوصول إلى الاتفاق النهائي في غضون بضعة أيام.