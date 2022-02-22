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رويترز: روسيا تقول إنها ستجلي موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-02-2022

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