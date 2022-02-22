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رويترز عن شهود عيان: قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تقل جنودا شوهدت في طريقها صوب حدود أوكرانيا في منطقة بيلجورود الروسية

الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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