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ضبط كميّة كبيرة من المخدرات والاسلحة في لبنان

ضبط كميّة كبيرة من المخدرات والاسلحة في لبنان
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

ضبط الجيش اللبناني كمية كبيرة من المخدرات و الاسلحة في منطقة زحلة شرق البلاد.

العالم-لبنان

وصدر اليوم الثلاثاء عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 22/ 2/ 2022 دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات منزل المطلوب (ع.أ) في بلدة الفاعور- زحلة لإقدامه على إطلاق نار من سلاح حربي في وقت سابق، وضبطت داخل منزله سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف عدد 2 مع الذخيرة العائدة لهما وأعتدة عسكرية مختلفة.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الفاعور- زحلة منزل المواطن (ف.ع) وأوقفته، وهو مطلوب لإقدامه على ترويج المخدرات وبيعها لأشخاص قاصرين في مدينة زحلة ومحيطها. وقد ضبطت الدورية داخل منزله كمية كبيرة من حشيشة الكيف والمخدرات وعدداً من الأسلحة الحربية وعملة مزورة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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