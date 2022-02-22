وزير خارجية فرنسا يلغي لقاءه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل

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وقال لودريان في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع الجمعة مع لافروف سيمضي قدما: "لا لن يتم".

وكان لودريان، قد وجه يوم الاثنين، دعوة إلى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، لزيارة باريس، في 25 شباط/ فبراير الجاري، من أجل عقد اجتماعات تحضيرية للقمة المقررة مبدئيا بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين.

وبحسب بيان الخارجية الفرنسية، وافق لافروف على هذه الدعوة.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على فرض حزمة عقوبات ضد روسيا.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا" إذا تم تصعيد النزاع.

ويأتي ذلك على خلفية توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

