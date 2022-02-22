الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية فرنسا يلغي لقاءه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل

وزير خارجية فرنسا يلغي لقاءه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل.

العالم - أوروبا

وقال لودريان في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع الجمعة مع لافروف سيمضي قدما: "لا لن يتم".

وكان لودريان، قد وجه يوم الاثنين، دعوة إلى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، لزيارة باريس، في 25 شباط/ فبراير الجاري، من أجل عقد اجتماعات تحضيرية للقمة المقررة مبدئيا بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين.

وبحسب بيان الخارجية الفرنسية، وافق لافروف على هذه الدعوة.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على فرض حزمة عقوبات ضد روسيا.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا" إذا تم تصعيد النزاع.

ويأتي ذلك على خلفية توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

روابط ذات صلة

لودريان: لقاء لافروف وبلينكن في جنيف مفيد ومهم

لودريان: قد ينظر في إغلاق خط أنابيب الغاز اذا ساء الوضع في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية فرنسا يلغي لقاءه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل

صنعاء: الإعدام والحبس لـ13 مداناً بالتعاون مع العدوان لاستهداف الأمن والجيش

مصر.. موجة احتجاج كبيرة يشعلها انتحار عامل في شركة شهيرة

الجيش السوري يطرد رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

ضبط كميّة كبيرة من المخدرات والاسلحة في لبنان

وزير الخارجية العماني في طهران يوم غد الاربعاء