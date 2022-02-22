إعلام أميركي: بايدن ينتقي تصريحاته بشأن أوكرانيا

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تشير تلك الدوائر إلى مؤتمر صحفي عقده بايدن يوم 10 كانون الثاني/يناير 2022، قال فيه: "أعتقد اننا سنرى جهوداً لمساءلة روسيا في حال نفذت غزوها. سيعتمد ذلك على ما ستفعله. هو أمر منفصل إن اقتصرت المسألة على توغّل محدود ثم نتجه للتقاقل بشأن ما يلزم عمله من عدمه".

ووفق الراديو، فإن طاقم البيت الأبيض سخّر وقتاً لتوضيح ما قصده بايدن، حيث جاء في تصريح للناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إن تحركت أي من القوات الروسية باختراقها حدود أوكرانيا، سيعتبر ذلك هجوماً جديداً، وسيتم الرد عليه سريعاً وبقسوة وموقف موحّد من الولايات المتحدة وحلفائها".

واعتبر الراديو أن بايدن يحاول انتقاء تصريحاته بشأن الأزمة في أوكرانيا، وحاول توضيح تصريحه بنفسه، وقال إنه "إذا تحركت أي وحدات روسية عبر الحدود الأوكرانية، فهذا غزو، سيؤدي إلى استجابة اقتصادية شديدة ومنسقة، ناقشناها مع الحلفاء".

في الوقت نفسه، انتقد رئيس مجلس النواب الأسبق عن الحزب الجمهوري، نيوت غينغريتش، أداء الرئيس الأميركي في التعامل مع روسيا. وقال في تغريدة له: "إدارة بايدن تصرّح وبوتين يفعل. بوتين يدفع بالأمور كل يوم وليس لديه أي خوف من حلف الناتو لأنه غير خائف من الولايات المتحدة أو رئيسها".

هذا وأشارت أحدث استطلاعات للرأي عن تراجع جديد في معدلات شعبية الرئيس جو بايدن إلى نسبة 55%، بحسب استطلاع أجراه معهد "غالوب".