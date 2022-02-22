الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام أميركي: بايدن ينتقي تصريحاته بشأن أوكرانيا

إعلام أميركي: بايدن ينتقي تصريحاته بشأن أوكرانيا
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

قال "الراديو الوطني العام" الأميركي إن "تصعيد لهجة الخطاب السياسي للبيت الأبيض ضد روسيا يؤشر على مزيد من العقوبات، بيد أن ما يقلق دوائر صنع القرار هو تصريح للرئيس جو بايدن مطلع العام الحالي بأن دول حلف الناتو منقسمة على التعاطي مع موسكو إن أقدمت هي على هجوم محدود في أوكرانيا".

العالم - الأميركيتان

تشير تلك الدوائر إلى مؤتمر صحفي عقده بايدن يوم 10 كانون الثاني/يناير 2022، قال فيه: "أعتقد اننا سنرى جهوداً لمساءلة روسيا في حال نفذت غزوها. سيعتمد ذلك على ما ستفعله. هو أمر منفصل إن اقتصرت المسألة على توغّل محدود ثم نتجه للتقاقل بشأن ما يلزم عمله من عدمه".

ووفق الراديو، فإن طاقم البيت الأبيض سخّر وقتاً لتوضيح ما قصده بايدن، حيث جاء في تصريح للناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إن تحركت أي من القوات الروسية باختراقها حدود أوكرانيا، سيعتبر ذلك هجوماً جديداً، وسيتم الرد عليه سريعاً وبقسوة وموقف موحّد من الولايات المتحدة وحلفائها".

واعتبر الراديو أن بايدن يحاول انتقاء تصريحاته بشأن الأزمة في أوكرانيا، وحاول توضيح تصريحه بنفسه، وقال إنه "إذا تحركت أي وحدات روسية عبر الحدود الأوكرانية، فهذا غزو، سيؤدي إلى استجابة اقتصادية شديدة ومنسقة، ناقشناها مع الحلفاء".

في الوقت نفسه، انتقد رئيس مجلس النواب الأسبق عن الحزب الجمهوري، نيوت غينغريتش، أداء الرئيس الأميركي في التعامل مع روسيا. وقال في تغريدة له: "إدارة بايدن تصرّح وبوتين يفعل. بوتين يدفع بالأمور كل يوم وليس لديه أي خوف من حلف الناتو لأنه غير خائف من الولايات المتحدة أو رئيسها".

هذا وأشارت أحدث استطلاعات للرأي عن تراجع جديد في معدلات شعبية الرئيس جو بايدن إلى نسبة 55%، بحسب استطلاع أجراه معهد "غالوب".

روابط ذات صلة

اتصال هاتفي بين بايدن وزيلينسكي عقب اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك

 لافرورف يكشف عن استعداد بوتين للقاء بايدن

أمريكا: روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية فرنسا يلغي لقاءه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل

صنعاء: الإعدام والحبس لـ13 مداناً بالتعاون مع العدوان لاستهداف الأمن والجيش

مصر.. موجة احتجاج كبيرة يشعلها انتحار عامل في شركة شهيرة

الجيش السوري يطرد رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

ضبط كميّة كبيرة من المخدرات والاسلحة في لبنان

وزير الخارجية العماني في طهران يوم غد الاربعاء