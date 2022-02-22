صنعاء: الإعدام والحبس لـ13 مداناً بالتعاون مع العدوان لاستهداف الأمن والجيش

العالم- اليمن

حيث قضى الحكم في الجلسة برئاسة القاضي محمد مفلح وحضور عضو النيابة عبدالملك إسحاق بإدانة فهد عبدالله محمد السلامي وصادق محمد الحاج محمد المجيدي وخالد أحمد إسماعيل العلفي ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.

كما قضى الحكم بإدانة أحمد عبدالله أحمد حزام القطاع, وفؤاد نعمان شريان العواضي, ونبيل محمد محمد السداوي, وعاصم ثابت درهم ردمان ومعاقبتهم بالحبس ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

كما أدين منصور منصور يحيى الفقيه, وعصام محمد أحمد عبدالله الزنداني, ومحمد عبدالله أحمد صلاح الجرازي, ومختار عبدالله يحيى صالح الجبلي, ومحدني على أحمد المحدني, ومعاقبتهم بالحبس لمدة سبع سنوات.

وقضى الحكم بإدانة حبيب يحيى محمد عثمان العديني ومعاقبته بالحبس خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه, ووضع جميع المحكوم عليهم بالحبس تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات ومراعاة تأهيلهم فكرياً وثقافياً وسلوكياً ومهنياً, والعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير عمل وصنعة تكسبهم لقمة عيش شريفة.

وكانت النيابة وجهّت للمدانين الاشتراك في اتفاق جنائي مع قيادات من تحالف العدوان المتواجدين في محافظة مأرب على تشكيل عصابة مسلحة تسمى العمل العسكري الخاص بأمانة العاصمة لتنفيذ أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن والجيش خلال الفترة 2015-2016م.