الصومال: القبض على 7 متهمين من منفذي الهجمات على بعض مراكز الشرطة

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وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية عبد الفتاح آدم حسن - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصومالية - إن الجماعات الإرهابية شنت هجوما بالقنابل اليدوية على مراكز شرطة مديريات "ودجير، هودن، هلوداغ، وبونطيري"، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المتهمين على وسائل الإعلام لاحقا.

وفى سياق آخر، قُتل الشيخ عبد الناصر الحاج أحمد يوسف، أحد علماء الدين الصوماليين، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير إرهابي استهدف مركبة له في مدينة كسمايو العاصمة المؤقتة لولاية جوبالاند.

وأوضحت وكالة أنباء الصومال أن مواد متفجرة تم لصقها بمركبة الشيخ عبد الناصر، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الوطنية بدأت التحقيق في الحادث.