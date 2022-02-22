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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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بايدن : سنعزز من الاستثمارات لتعزيز الامدادات في الطاقة للاسواق
بايدن : ليس هناك اي تبرير للاعتداء الروسي على اوكرانيا وان روسيا وحدها ستتحمل المسؤولية
بايدن : روسيا ستدفع ثمن سلوكها اذا ما استمرت على ذلك
بايدن : سنفرض عقوبات على روسيا
الجيش الأوكراني يعلن مقتل أحد عناصره وإصابة 6 آخرين بجروح في شرق البلاد
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل محمد شحادة 14 عاماً برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
الكريملين: روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة عندما يصبح محتواها واضحا
رئيسة المفوضية الأوروبية: إذا واصلت روسيا التصعيد فإننا مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات
رويترز عن شهود عيان: قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تقل جنودا شوهدت في طريقها صوب حدود أوكرانيا في منطقة بيلجورود الروسية
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الانتهاكات الروسية الجسيمة لن تمر دون رد
الجيش الأوكراني يعلن مقتل أحد عناصره وإصابة 6 آخرين بجروح في شرق البلاد
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش
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