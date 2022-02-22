بوتين يطلب السماح لاستخدام قواته خارج روسيا

العالم - أوروبا

وطالب نائب وزير الدفاع الروسي، البرلمان بالسماح بنشر قوات في دونيتسك ولوغانسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعلن أمس الاول الاثنين، اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين في كلمة موجهة إلى الشعب الروسي، يوم الاثنين، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد، وأتوجه إليكم ليس فقط لإعطاء تقييماتنا لما يحدث، بل وإطلاعكم على القرارات المتخذة والخطوات المحتملة اللاحقة على هذا الاتجاه".

وأشار بوتين إلى أن "أوكرانيا بالنسبة لنا ليست بلادا مجاورة عادية، بل هي جزء لا يتجزأ من تاريخنا وثقافتنا ومجالنا الروحي".

ووقعت روسيا مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة فور الإعلان عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.

وتنص أهم بنود المعاهدتين على ما يلي:



الدفاع المشترك.

إجراءات مشتركة لحراسة حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

حق طرفي كل معاهدة في استخدام البنية التحتية العسكرية والقواعد العسكرية على أراضي بعضهما البعض.

الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن أجهزة السلطة في البلدين.

اتخاذ روسيا للإجراءات لدعم القطاع المالي والمصرفي في دونيتسك ولوغانسك، انطلاقا من أن الروبل الروسي يعتبر الوسيلة الأساسية للدفع والتعاملات المالية على أراضي الجمهوريتين.

عقد المعاهدتين لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديدهما تلقائيا.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا يوم الاثنين 21 فبراير.

ووقع بوتين على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة مع رئيسي دونيتسك دينيس بوشيلين، ولوغانسك ليونيد باسيتشنيك.