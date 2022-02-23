الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك

دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

استدعى عدد من الدول الأوروبية السفراء الروس لديها على خلفية قرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقالت السفارة الروسية في هولندا إن السفير الروسي ألكسندر شولغين تم استدعاؤه إلى خارجية البلاد، التي قدمت له احتجاجا على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وأضافت السفارة الروسية أن الجانب الهولندي اتهم روسيا "بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي" ودعت لإعادة النظر في القرار المتخذ، بينما دعا الجانب الروسي هولندا "لتحذو حذونا" وحذر من فرض عقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على العلاقات "المعقدة أصلا" بين البلدين.

وفي وقت سابق استدعت الخارجية السويسرية السفير الروسي سيرغي غارمونين لتقديم التوضيحات بشأن القرار الروسي.

وأكدت السفارة الروسية في برن، أن السفير أوضح أن موسكو اتخذت القرار لاعتبارات إنسانية ولغرض حماية السكان المدنيين.

وأعلنت كذلك وزيرة خارجية السويد آن ليندي عن استدعاء السفير الروسي في ستوكهولم فيكتور تاتارينتسيف "للتعبير عن الإدانة الحازمة من قبل السويد لاعتراف روسيا بمناطق لوغانسك ودونيتسك غير الخاضعة للسيطرة الأوكرانية".

وأعلنت الخارجية الدنماركية عن استدعاء السفير الروسي في كوبنهاغن فلاديمير باربين للتعبير عن استنكار المملكة للقرار الروسي.

واستدعت كذلك سلوفاكيا السفير الروسي لديها للتعبير عن موقف مماثل بشأن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر السفير الروسي لدى براغ ألكسندر زمييفسكي للخارجية التشيكية غدا الأربعاء، ليقدم التوضيحات بشأن القرار الروسي.

وفي وقت سابق استدعت السفيرين الروسيين كل من بريطانيا والنمسا، احتجاجا على قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الاثنين 21 فبراير مرسومين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بوتين يطلب السماح لاستخدام قواته خارج روسيا

إعلام أميركي: بايدن ينتقي تصريحاته بشأن أوكرانيا

كوريا الجنوبية تعلق على قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

مزيد من ردود الافعال الدولية على قرار روسيا بشأن دونيتسك ولوغانيتسك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك

بوتين يطلب السماح لاستخدام قواته خارج روسيا

الرئيس الايراني يغادر الدوحة عائدا الى طهران

وزير خارجية فرنسا يلغي لقاءه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل

صنعاء: الإعدام والحبس لـ13 مداناً بالتعاون مع العدوان لاستهداف الأمن والجيش

مصر.. موجة احتجاج كبيرة يشعلها انتحار عامل في شركة شهيرة