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كندا تفرض عقوبات على روسيا على خلفية ازمة اوكرانيا

كندا تفرض عقوبات على روسيا على خلفية ازمة اوكرانيا
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، متهما موسكو بـ"غزو إضافي لدولة ذات سيادة" على خلفية الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

العالم-الاميركيتان

وقال ترودو: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها".

واعترف بايدن في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن سكان المنطقة يتعرضون لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014".

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