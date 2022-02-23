هاشتاغ.. عملية سجن نفحة + فيديو

العالم - فلسطين

بعد الإجراءات المشددة التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والاعتداء عليهم، ومنعهم من الخروج إلى ساحة السجن، رد فعل من الأسير أحمد عبيدة الذي قالت مصادر فلسطينية إنه طعن أحد الحراس في سجن نفحة.. فيما أوضح والدا أحمد ما الذي حصل مع ابهم.

ما قام به الأسير أحمد عبيدة، أعاد إلى الاذهان عملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح ضد جندي في جيش الاحتلال داخل السجن، وذلك ردا على الاعتداءات التي طالت الأسيرات الفلسطينيات.

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع ما قام به الأسير أحمد عبيدة.

نقرأ هنا تغريدة نشرتها "لين" وفيها: إيش اللي صار مع الأسير البطل أحمد عبيدة اللي ثار بوجه السجانين اليوم؟ إدارة سجن نفحة اعتدت عليه بالضرب المبرح ووضعته في زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي دون ملابس وأغطية في ظل البرد القارس.

"يحيى محمود" غرد بدوره: السجون تغلي وانفجارها أصبح وشيكا، خاصة بعد قرار حل الهيئات التنظيمية وتجميد العمل التنظيمي، والمواجهة ستكون مفتوحة. سلطات السجون قطعت الكهرباء والمياه عن سجن نفحة، إنذارا ببدء حالة القمع وتقتحم القسم عشرة وتعتدي على الأسرى وتعزل بعضهم للزنازين.

أما "ياسين عز الدين" فعلق: هنالك حاجة لإسناد ميداني يدعم خطوات الأسرى التصعيدية وردا على تضييقات سلطة السجون، وما قام به الأسير أحمد عبيدة اليوم ليس بمعزل عن ذلك. المطلوب من طلبة الجامعات والمدارس واللجان الشعبية التحرك لنصرة الأسرى، أن لم نكن قادرين على تحريرهم فليس أقل من إشعال الأرض تحت أقدام المحتل.

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