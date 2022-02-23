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أمير قطر يتلقى رسالة خطية من بوتين

أمير قطر يتلقى رسالة خطية من بوتين
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تلقى أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" رسالة خطية من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، تتعلق بالقضايا المشتركة والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

العالم - قطر

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، سلم الرسالة خلال استقبال أمير قطر له.

وأوضح البيان أن ذلك جاء على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي تستضيفها الدوحة.

وتأتي الرسالة مع وصول التوتر الروسي الأوكراني ذروته الثلاثاء، حيث اعترفت روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.

وسبق أن دعت قطر جميع الأطراف للتعاون من أجل الطاقة اللازمة لأوروبا، وقالت إنه لا يمكن لطرف واحد تلبيتها دون التأثير على التزاماته التعاقدية مع دول أخرى، ووضعت جملة من الشروط في حال بيعها مزيداً من الغاز للدول المتأثرة.

وتتصدر قطر قائمة مصدري الغاز المسال عالمياً، وهي أيضاً تحظى بعلاقات قوية مع الجانب الروسي، وقد دعت مراراً إلى تهدئة التوترات وحل النزاع الأوكراني عبر الحوار.

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