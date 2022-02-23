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هاشتاغ.. الإمارات في مواجهة المسيرات اليمنية + فيديو

الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أبو ظبي (العالم) 2022.02.23 – بعد الضربات المؤلمة التي وجهتها الطائرات المسيرة اليمنية في قلب الإمارات، تتجه أبو ظبي لتحشيد دعم دولي لمواجهة قوة المسيرات اليمنية.. ولهذا الغرض استضافت مؤتمرا دوليا للأنظمة غير المأهولة والذي يبحث في جزء منه كيفية مواجهة الطائرات المسيرة.

العالم الإمارات

كل ذلك بفعل الطائرات المسيرة اليمنية، وما فعلته من تأثير قوي على الاقتصاد الإماراتي بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت مواقع استراتيجية داخل الإمارات، ونستذكر إحدى هذه الهجمات في الفيديو المرفق.

الناشطون على مواقع التواصل علقوا على التحركات الإماراتية للحد من قوة المسيرات اليمنية، ومنها تمديد قرار منع تحليق المسيرات المدنية في سماء الإمارات.

في هذا السياق نقرأ تعليقا من "الحسن" الذي كتب: ممنوع تحليق مسيرات الدرونز في الإمارات وتصريح مفتوح للمسيرات اليمنية التحليق في أي وقت في الإمارات والسعودية.

حساب بعنوان "أبو جهنم" علق متهكما أيضا: الإمارات تمدد حظر طيران الطائرات من دون طيار حتى إشعار آخر ما عدا مسيرات الصماد.

نختم مع "أبو خليل جحاف" الذي غرد: النمرود كان يظن نفسه إلها وأنه الأقوى بين البشر فأرسل الله له بعوضة فقتلته.. والسعودية والإمارات يحسبوا أنهم بسلاح أميركا قادرين على احتلال اليمن فأرسل الله لهم مسيرات يمانيه ستجعلهم يموتون حسرة وكبتا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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