الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات إيرانية سورية حول تبادل الخبرات بمجال التطوير الإداري

مباحثات إيرانية سورية حول تبادل الخبرات بمجال التطوير الإداري
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اطلعت وزيرة التنمية الإدارية السورية سلام سفاف خلال لقائها في طهران القائمين على إدارة مركز مكافحة الفساد في إيران، على آليات عمل المركز وكيفية الاستفادة المشتركة من برامج مركز المكافحة.

العالم-سوريا

وقدمت الوزيرة سفاف خلال اللقاء الذي تم يوم امس الثلاثاء بعض الأفكار المشابهة التي ابتكرتها الوزارة في هذا المجال.

واتفق الجانبان على استمرار تبادل الأفكار والخبرات ضمن سياق اتفاقية التعاون المشتركة التي تم توقيعها يوم الاثنين.

وخلال اجتماع مشترك عقدته الوزيرة سفاف مع إدارة معهد التقنيات العلمية الإيرانية تم الاطلاع على عدد من الأجنحة المتخصصة بمجالات تشغيل الشباب والشركات الافتراضية واستثمار الطاقات البشرية والتجربة الرائدة وكيفية نقل تجارب وخبرات المعهد لسورية.

كما أقيمت ورشات عمل تخصصية تم خلالها التعرف على كيفية الاستفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في العمل الإداري والتوظيف الإداري وصولاً إلى إدارة وإداريين ومديرين متخصصين تحقيقاً للتنمية الإدارية.

وكانت سفاف أجرت يوم الاثنين عدداً من اللقاءات ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الإدارة العامة والتوظيف تتناول التعاون في مجال التطوير الإداري والاستفادة من الخبرات لدى كل من الطرفين ولا سيما بناء القدرات البشرية وإدارتها.

المصدر: سانا

روابط ذات صلة

سوريا وإيران توقعان مذكرة للتعاون في الشؤون الإدارية والتوظيف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ماذا سيحدث لو استعرض بوتين عضلاته الاستراتيجية؟

أمير الكويت يستقبل السيسي ويبحث معه التعاون الثنائي

إصابة 9 مدنيين بينهم 3 مهاجرين أفارقة بنيران العدوان السعودي بصعدة

كندا تفرض عقوبات على روسيا على خلفية ازمة اوكرانيا

بعد خروج العراق منه.. ماذا ينص "الفصل السابع"

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا