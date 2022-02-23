مباحثات إيرانية سورية حول تبادل الخبرات بمجال التطوير الإداري

العالم-سوريا

وقدمت الوزيرة سفاف خلال اللقاء الذي تم يوم امس الثلاثاء بعض الأفكار المشابهة التي ابتكرتها الوزارة في هذا المجال.

واتفق الجانبان على استمرار تبادل الأفكار والخبرات ضمن سياق اتفاقية التعاون المشتركة التي تم توقيعها يوم الاثنين.

وخلال اجتماع مشترك عقدته الوزيرة سفاف مع إدارة معهد التقنيات العلمية الإيرانية تم الاطلاع على عدد من الأجنحة المتخصصة بمجالات تشغيل الشباب والشركات الافتراضية واستثمار الطاقات البشرية والتجربة الرائدة وكيفية نقل تجارب وخبرات المعهد لسورية.

كما أقيمت ورشات عمل تخصصية تم خلالها التعرف على كيفية الاستفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في العمل الإداري والتوظيف الإداري وصولاً إلى إدارة وإداريين ومديرين متخصصين تحقيقاً للتنمية الإدارية.

وكانت سفاف أجرت يوم الاثنين عدداً من اللقاءات ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الإدارة العامة والتوظيف تتناول التعاون في مجال التطوير الإداري والاستفادة من الخبرات لدى كل من الطرفين ولا سيما بناء القدرات البشرية وإدارتها.

المصدر: سانا