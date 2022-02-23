مواقع التواصل تتفاعل مع الأسير الفلسطيني أحمد عبيدة

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01. مرة بعد أخرى يسطر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بطولات في وجه سجانهم.

بعد الإجراءات المشددة التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والاعتداء عليهم، ومنعهم من الخروج إلى ساحة السجن، رد فعل من الأسير أحمد عبيدة الذي قالت مصادر فلسطينية إنه طعن أحد الحراس في سجن نفحة.. فيما أوضح والدا أحمد ما الذي حصل مع ابهم.

ما قام به الأسير أحمد عبيدة، أعاد إلى الاذهان عملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح ضد جندي في جيش الاحتلال داخل السجن، وذلك ردا على الاعتداءات التي طالت الأسيرات الفلسطينيات.

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع ما قام به الأسير أحمد عبيدة.

نقرأ هنا تغريدة نشرتها "لين" وفيها: إيش اللي صار مع الأسير البطل أحمد عبيدة اللي ثار بوجه السجانين اليوم؟ إدارة سجن نفحة اعتدت عليه بالضرب المبرح ووضعته في زنزانة لا تصلح للعيش الآدمي دون ملابس وأغطية في ظل البرد القارس.

"يحيى محمود" غرد بدوره: السجون تغلي وانفجارها أصبح وشيكا، خاصة بعد قرار حل الهيئات التنظيمية وتجميد العمل التنظيمي، والمواجهة ستكون مفتوحة. سلطات السجون قطعت الكهرباء والمياه عن سجن نفحة، إنذارا ببدء حالة القمع وتقتحم القسم عشرة وتعتدي على الأسرى وتعزل بعضهم للزنازين.

أما "ياسين عز الدين" فعلق: هنالك حاجة لإسناد ميداني يدعم خطوات الأسرى التصعيدية وردا على تضييقات سلطة السجون، وما قام به الأسير أحمد عبيدة اليوم ليس بمعزل عن ذلك. المطلوب من طلبة الجامعات والمدارس واللجان الشعبية التحرك لنصرة الأسرى، أن لم نكن قادرين على تحريرهم فليس أقل من إشعال الأرض تحت أقدام المحتل.

02. زيارة مهمة على كافة الصعد قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دولة قطر.. استقبال حافل وملفت من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الإيراني، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الدوحة وطهران.

ضمن فعاليات استقبال رئيسي في قطر، قميص المنتخب القطري لكرة القدم هدية من أمير قطر، ودعوة رسمية لرئيسي لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم أواخر العام الحالي.

تعليقات كثيرة حول زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر على مواقع التواصل.. لدينا هنا تعليق من السياسي الكويتي "عبد الحميد دشتي" الذي كتب: الذباب الإلكتروني السعودي لم يعلق على زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر، ولم يقل إن الزيارة احتلال إيراني.. عموما (الزيارة) صورة رائعة تنم عن حسن نية وجوار وتطلع ذكي لمستقبل رائع وقطر هي الفائز الأكبر.

"نور الدين" أيضا علق على تعاطي الإعلام السعودي مع الزيارة: تصوروا كيف كان سيكون رد فعل محور الشر سابقا والمتفكك حاليا، في حال كانت زيارة الرئيس الإيراني لقطر أيام الحصار الفاشل، وكيف كان سيكون تحليل إعلام العربية وأخواتها المصرية.. لا شك كانوا سيتهمون القيادة القطرية بالخيانة العظمى.

أخيرا مع "عزيز الضبيبي" الذي كتب: إرتفع من منسوب الإنجاز في مفاوضات فيينا النووية وهو ما أكده العويل الصهيوني المرتفع.. وبعيدا عن الاختناقات السياسية كانت زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر محملة بكثير من رسائل التقارب مع شعوب ودول المنطقة إن ارادت ذلك.

03. بعد الضربات المؤلمة التي وجهتها الطائرات المسيرة اليمنية في قلب الإمارات، تتجه أبو ظبي لتحشيد دعم دولي لمواجهة قوة المسيرات اليمنية.. ولهذا الغرض استضافت مؤتمرا دوليا للأنظمة غير المأهولة والذي يبحث في جزء منه كيفية مواجهة الطائرات المسيرة.

كل ذلك بفعل الطائرات المسيرة اليمنية، وما فعلته من تأثير قوي على الاقتصاد الإماراتي بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت مواقع استراتيجية داخل الإمارات، ونستذكر إحدى هذه الهجمات في الفيديو المرفق.

الناشطون على مواقع التواصل علقوا على التحركات الإماراتية للحد من قوة المسيرات اليمنية، ومنها تمديد قرار منع تحليق المسيرات المدنية في سماء الإمارات.

في هذا السياق نقرأ تعليقا من "الحسن" الذي كتب: ممنوع تحليق مسيرات الدرونز في الإمارات وتصريح مفتوح للمسيرات اليمنية التحليق في أي وقت في الإمارات والسعودية.

حساب بعنوان "أبو جهنم" علق متهكما أيضا: الإمارات تمدد حظر طيران الطائرات من دون طيار حتى إشعار آخر ما عدا مسيرات الصماد.

نختم مع "أبو خليل جحاف" الذي غرد: النمرود كان يظن نفسه إلها وأنه الأقوى بين البشر فأرسل الله له بعوضة فقتلته.. والسعودية والإمارات يحسبوا أنهم بسلاح أميركا قادرين على احتلال اليمن فأرسل الله لهم مسيرات يمانيه ستجعلهم يموتون حسرة وكبتا.

04. من الآثار السلبية للتطور التكنولوجي والفضائيات ووسائل التواصل أنها فتحت مجالا لأي إنسان لينشر أفكاره بغض النظر عن قربها أو بعدها من المنطق والعقل.

من هؤلاء الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الذي لا يوفر فرصة لطرح أفكار غوغائية لمجرد إثارة الجدل.. وآخر أفكاره الإبداعية إنكاره قصة الإسراء والمعراج.

حين يربط الإعلامي إبراهيم عيسى إنكار الإسراء والمعراج بأنه من أحاديث المتطرفين، وأنه يمنع التقارب بين المسلمين والشعوب والأديان الأخرى، لكم مشاهدينا أن تستنتجوا هدف هكذا كلام.

إنتقادات كثيرة وجهها الناشطون لإبراهيم عيسى بعد رد واضح من الأزهر عليه.

في هذا السياق علق "عبد الرحمن حلمي": لا بد من وضع قانون يحرم ويحاسب كل من يتطاول على الدين.. لا يوجد حريه في انتقاد ثوابت الدين واعتقد إبراهيم عيسى لو تكلم على مسؤول أو خاض في عرضه لتحاسب فورا.

حساب بعنوان "كهربائي تويتر" علق بدوره: لو أن إبراهيم عيسى تكلم في ذات السيسي بسوء، لوجدت من يتحدث عن حرية الرأي يعلق المشانق لإبراهيم عيسى.

نختم مع "عبدالله بن مسعود" الذي غرد: ما تصدقوش الحملة المنظمة لمهاجمة إبراهيم عيسى. الراجل بتاعهم وكلامه ينطلق من التوجه الرسمي تحت زعم تجديد الخطاب الديني، مهاجمة إبراهيم عبر أبواقهم فكرتني باللي حصل بعد تنحي مبارك وكم القضايا والمستندات اللي ظهرت لإدانته، واتضح بعد كده إنه كله كلام.