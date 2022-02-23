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مسلمو روسيا يشيدون بقرار رئيسهم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

مسلمو روسيا يشيدون بقرار رئيسهم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، المفتي ألبير كرغانوف، إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، له ما يبرره، وهو من أجل حماية أرواح الناس.

العالم-روسيا

وأكد المفتي ألبير كرغانوف أن المسلمين الروس استقبلوا هذا القرار بتفهم.

وقال في تصريح لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين له ما يبرره. وموقف روسيا، الاعتراف بالجمهوريتين ليس لإلحاق الضرر بشخص ما، على العكس من ذلك، حتى لا يموت الناس في دونباس".

وأوضح أنه "إذا لم تنجح المفاوضات فأنت بحاجة لاتخاذ قرارات، لأن الناس ينتظرون"، مشيرا إلى أن هذا القرار "ربما لم يكن سهلا، لكن مع الأخذ في الاعتبار رأي المجتمع والخبراء ومجلس الأمن الروسي، فقد تم اتخاذ قرار الاعتراف باستقلال الجمهوريتين".

ولفت إلى أن اعتراف روسيا بشبه جزيرة القرم في وقت سابق (كجزء من روسيا) هو الذي "جعل من الممكن إنقاذ شعب الجمهورية"، مضيفا: "رأيت قطاع طرق في شبه جزيرة القرم كانوا يهددون المؤمنين، المسيحيين الأرثودكس والمسلمين".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء الماضي، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونباس ولوغانسك عن أوكرانيا، وذلك بعد توتر وتصاعد للعنف، نتيجة لجوء كييف للحل العسكري لحل الأزمة التي تعيشها المنطقة منذ سنة 2014.

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