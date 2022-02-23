العراق.. مقتل إرهابي بعملية أمنية في محافظة ديالى

العالم-العراق

وذكرت المديرية في بيان، انه "بعملية نوعية استخبارية، نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الأولى، التي أكدت وجود إرهابيين اثنين كانا يعتزمان التعرض لإحدى النقاط الأمنية التابعة للفوج الثاني اللواء المشاة الرابع، وعلى إثر ذلك، تحركت مفارز الاستخبارات العسكرية في الشعبة آنفاً واستخبارات اللواء المذكور وقوة منه، وجرى الاشتباك مع الإرهابيين وقتل أحدهما في منطقة الخزرج بقضاء مندلي في محافظة ديالى".



وأضافت أن "الإرهابي الأخر لاذ بالفرار، وما زالت القوات الامنية مستمرة بالبحث عنه".