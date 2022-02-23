تحركات دبلوماسية حثيثة في ملف الأزمة الأوكرانية + فيديو

العالم - الأميركيتان

يبدو أن أسوار الكرملين قد بات معتادة على العقوبات بسبب أوكرانيا، لتكون حرارة التصريحات السياسية والتطورات العسكرية تفوق برودة فصل الشتاء الأشد برودة منذ عقود على القارة الأوروبية.

الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن فرض عقوبات مالية على موسكو إثر اعترافها بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وقال إن الولايات المتحدة لن تدخل في حرب مع روسيا بسبب هذه القضية، واعتبر الخطوة الروسية بداية لاجتياح الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن بلاده ستفرض عقوبات أقوى من تلك التي فرضتها عام 2014.

وصرح جو بايدن قائلا إن: "روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها.. سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية.. وهذا يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي."

أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فقد أعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وقال إن كندا ستحظر على مواطنيها الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية، وستفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة.

وانضمت إلى كندا كلا من أستراليا واليابان، في فرض العقوبات على روسيا.

أمميا أكد الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريش، أن مبادئ المنظمة الدولية ليست قائمة انتقائية، ودعا روسيا إلى تطبيقها بالكامل فيما يتعلق بأوكرانيا، وأوضح أن اعتراف موسكو باستقلال المناطق الانفصالية يعد انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا أوكرانيا إلى حل خلافاتها مع إقليم دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، لكنه حذرها بصورة غير مباشرة عندما أكد أن بلاده أبرمت اتفاقية مع جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك لإرسال قوات إلى دونباس، وتقديم الدعم العسكري، مؤكدا أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وطموحها بامتلاك سلاح نووي يعد تهديدا استراتيجيا لأمن روسيا.

وصرح فلاديمير بوتين قائلا: "لا يمكننا أن نقبل بجرائم الإبادة الجماعية ضد سكان دونباس.. ولم أقل أن جنودنا سيذهبون إلى هناك، وسيكون الأمر رهنا بالوضع على الأرض.. خلافنا مع الناتو وأميركا هو ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو."

هذه التطورات تؤكد أن الأحداث في أوكرانيا لن تنتهي قريبا، لكن ضرر العقوبات لن يكون يطال روسيا وحدها، بل سيشمل الولايات المتحدة، وذلك بحسب السفير الروسي في واشنطن، فيما يعتبر الاتحاد الأوروبي أبرز الخاسرين للغاز الروسي، شريان الحياة الحقيقية للقارة الأوروبية.

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