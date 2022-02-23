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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية الأوكراني يحث على تكثيف الضغوط على روسيا وضرب اقتصادها لوقف بوتين عما يفعله في أوكرانيا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يستقبل نظيره العماني في طهران
السفير الروسي في واشنطن يعتبر العقوبات المفروضة على بلاده مضرة بأسواق المال والطاقة العالمية
وزيرة الخارجية البريطانية: نتوقع بشكل كبير غزوا روسيا شاملا لأوكرانيا وإذا واصل بوتين التصعيد فإن المجتمع الدولي سيصعد أيضا
الخارجية الصينية تعلن معارضتها للعقوبات التي ترتبت على روسيا بعد قرار بوتين
رويترز: سماع دوي انفجار ضخم في وسط مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا
وسائل إعلام سورية نقلا عن مصدر عسكري: هجوم إسرائيلي في محيط محافظة القنيطرة تسبب في أضرار مادية
بايدن : سنعزز من الاستثمارات لتعزيز الامدادات في الطاقة للاسواق
بايدن : ليس هناك اي تبرير للاعتداء الروسي على اوكرانيا وان روسيا وحدها ستتحمل المسؤولية
بايدن : روسيا ستدفع ثمن سلوكها اذا ما استمرت على ذلك
الخارجية الصينية تعلن معارضتها للعقوبات التي ترتبت على روسيا بعد قرار بوتين
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش
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