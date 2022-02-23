قاليباف: اميركا والكيان الصهيوني يسعيان لاثارة الخلافات بين الدول الاسلامية

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استقبال قاليباف لنائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني قاسم خان سوري، حيث اشار الى العلاقات العميقة والمتجذرة بين البلدين والشعبين وقال: هنالك حدود طويلة مشتركة بين البلدين وتحظى القضايا الامنية والتنسيق بينهما باهمية مضاعفة ويتوجب على الحكومتين وكذلك مجموعتي الصداقة البرلمانية بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية.

واشار الى الحظر الاميركي الظالم المفروض على ايران و"بناء على ذلك فان بذل المزيد من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والتعاون الحدودي بين البلدين يحظى بالاهمية وان ايران على استعداد كامل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات".

وحول التعاون الدفاعي والامني بين البلدين الجارين قال: لحسن الحظ ان هنالك علاقات عميقة وجيدة بين القوات الامنية والشرطية الايرانية والباكستانية وفي ظل ذلك انخفضت ظواهر زعزعة الامن.

واكد قاليباف اهمية العلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية الايرانية والباكستانية في سياق تنمية التعاون الاقتصادي والثقافي وفي سائر المجالات

*قضية افغانستان

واعتبر قاليباف قضية افغانستان مهمة لكلا البلدين وكذلك وضع الحكومة القادمة ومشاركة جميع الفئات والمكونات فيها واضاف: ان اساس مشاكل المنطقة يعود لتدخلات وممارسات اميركا والكيان الصهيوني وبناء عليه يتوجب على الدول الاسلامية الانتباه الى ضرورة عدم المساس بقبح قضية العلاقة مع الكيان الصهيوني، وينبغي حتى على الحكومات والشعوب الاسلامية العمل على زيادة الكلفة على الدول التي تبادر لاقامة مثل هذه العلاقة حيث يتوجب ان تقف ايران وباكستان بقوة في هذا المجال.

*اميركا والكيان الصهيوني

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان اميركا والكيان الصهيوني يعاديان الاسلام من الاساس ويعدان عدوا جديا للاسلام بمناى عن القوميات والفئات واضاف: انهما يسعيان لاثارة الخلافات بين الدول الاسلامية عن طريق تشكيل مجموعات تعمل بالنيابة عنهما.