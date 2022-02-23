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وزير الخارجية الأوكراني يحث على تكثيف الضغوط على روسيا وضرب اقتصادها لوقف بوتين عما يفعله في أوكرانيا

الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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