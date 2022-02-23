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محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والعماني بطهران

محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والعماني بطهران
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان في طهران اليوم الاربعاء نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي واجرى معه جولة محادثات.

العالم - ايران

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت من قبل وزير الخارجية الايراني لنظيره العماني، عقد الجانبان جولة محادثات للبحث في العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية العماني قد وصل الى طهران صباح اليوم وتعد زيارته هذه اول زيارة يقوم بها لايران بعد تولي حسين امير عبداللهيان مهام وزارة الخارجية قبل عدة اشهر.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار قبل فترة مسقط والدوحة، حيث اجرى خلالها محادثات مع نظيره العماني واكد الجانبان ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية.

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