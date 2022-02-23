الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية روسيا: غوتيريش رضخ للضغط الغربي

وزير خارجية روسيا: غوتيريش رضخ للضغط الغربي
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

وجه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف انتقادات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محملا إياه المسؤولية عن "الرضوخ للضغط الغربي" في تصريحاته عن آخر المستجدات في أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقال لافروف، في مستهل محادثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو اليوم الأربعاء: "للأسف الشديد، رضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغط الغربي وأدلى مؤخرا ببعض التصريحات حول مستجدات الوضع في شرق أوكرانيا والتي لا تتماشى مع وظيفته وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه لم يكن هناك من قبل أي نزاع عسكري يدلى أمين عام للأمم المتحدة على خلفيته مثل هذه التصريحات بحق أي دولة، مضيفا أن موسكو كانت قد أبلغت غوتيريش عبر مندوبها في نيويورك بتقييمها لتصريحاته.

وطلب لافروف من غوتيريش نقل الموقف الروسي الرافض لتصريحات غوتيريش إلى الأمين العام أيضا.

يذكر ان غوتيريش انتقد القرار الروسي الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معتبرا إياه "الضربة القاضية إلى اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس.

واعتبر القرار الروسي "انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

روابط ذات صلة

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

غوتيريش: حان الوقت لوقف التصعيد في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الأوكراني زيلينسكي.. مزّق بلاده من أجل الناتو!!

عبداللهيان: ايران مستعدة لتلبية كل المتطلبات لتوفير الأمن في المنطقة

الصين تؤكد عدم نيتها فرض عقوبات على روسيا

وزير خارجية روسيا: غوتيريش رضخ للضغط الغربي

هواتف 200 أردني بينهم مسؤولين اخترقتها شبكات التجسس "الاسرائيلية"

العفو الدولية تدعو البحرين لوقف استخدام تقنيات التجسس