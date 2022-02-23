وزير خارجية روسيا: غوتيريش رضخ للضغط الغربي

العالم-روسيا

وقال لافروف، في مستهل محادثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو اليوم الأربعاء: "للأسف الشديد، رضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغط الغربي وأدلى مؤخرا ببعض التصريحات حول مستجدات الوضع في شرق أوكرانيا والتي لا تتماشى مع وظيفته وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه لم يكن هناك من قبل أي نزاع عسكري يدلى أمين عام للأمم المتحدة على خلفيته مثل هذه التصريحات بحق أي دولة، مضيفا أن موسكو كانت قد أبلغت غوتيريش عبر مندوبها في نيويورك بتقييمها لتصريحاته.

وطلب لافروف من غوتيريش نقل الموقف الروسي الرافض لتصريحات غوتيريش إلى الأمين العام أيضا.

يذكر ان غوتيريش انتقد القرار الروسي الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معتبرا إياه "الضربة القاضية إلى اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس.

واعتبر القرار الروسي "انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".