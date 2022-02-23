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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية العماني: لا شك أن المجالات المتنوعة والعلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين تأريخية
وزير الخارجية العماني: نأمل أن تتحقق زيارة الرئيس الإيراني والسلطان العماني قريبا لتنمية العلاقات الثنائية
وزير الخارجية الإيراني: هناك موضوعات حساسة قليلة بقيت عالقة ونصر على التزام الأطراف الأخرى بما وُقع عليه عام 2015
وزير الخارجية الإيراني: فيما يخص الاتفاق النووي استلمنا الكثير من الرسائل من الأميركيين تدعونا إلى الحوار
وزير الخارجية الإيراني: لا نرى الحرب حلا إلى التخلص من الأزمة الأوكرانية إنما عبر الحوار
وزير الخارجية الإيراني: نحفز القادة في أفغانستان إلى تشكيل حكومة تدعم ما يوفر الأمن والاستقرار فيها
وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الإسلامية مستعدة لتلبية كل المتطلبات لتوفير الأمن في المنطقة
فيديوغرافيك.. زيارة الرئيس رئيسي إلى قطر
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الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش
اختتم الرئيس الايراني مساء الثلاثاء زيارته لدولة قطر عائدا الى طهران بعد زيارة رسمية استغرقت يومين
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
قطر
الرئيس الايراني
إبراهيم رئيسي
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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