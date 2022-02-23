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فيديوغرافيك.. زيارة الرئيس رئيسي إلى قطر

الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

اختتم الرئيس الايراني مساء الثلاثاء زيارته لدولة قطر عائدا الى طهران بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

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