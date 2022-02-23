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وزير الخارجية العماني: لا شك أن المجالات المتنوعة والعلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين تأريخية

الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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