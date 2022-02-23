بالفيديو.. رجل يحتجز رهائن في أمستردام، والشرطة تنهي الموقف

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على وقع أفلام هاليوود رجل مسلح يحتجز رهائن في متجر لمنتجات شركة أبل الأميركية في العاصمة الهولندية أمستردام.. كان الرجل الذي يحتجز الرهائن بحوزته سلاحان و قاوم الشرطة لساعات.. لتعلن الشرطة الهولندية بعد ذلك عن إنهاءها واقعة الاحتجاز واعتقاله بعدما خرج مسرعا من المبنى الواقع في ساحة لايدزبلين بوسط المدينة.

المشتبه به يبلغ من العمر 27 عاما وهو من أمستردام وكتبت الشرطة على حسابها الخاص في تويتر 'تمكنا من إنهاء الموقف بصدم محتجز الرهينة بسيارة عندما ركض إلى الخارج و أنه يتلقى العلاج بعدما أصيب بجروح بالغة.'

وقال قائد شرطة أمستردام فرانك باو إن الرجل كان يحمل مسدسا وبندقية آلية وأطلق أربعة أعيرة نارية على الأقل عندما وصلت الشرطة إلى الساحة في السادسة مساء تقريبا.

واتصل المجرم بالشرطة وطلب فدية 200 مليون يورو (226 مليون دولار) بالعملات المشفرة و تأمين مخرجا آمنا له من المبنى.

وكتبت صحيفة بارول المحلية نقلا عن قائد الشرطة قوله إن المشتبه به 'محتجز الرهائن لديه سجل إجرامي، هدد رهينة و هو بريطاني بعمر 44 عاما بسلاح وهدد بتفجير نفسه، لذا أخذت الشرطة الأمر على محمل الجد.'

وانتهى الموقف عندما فر الرهينة البريطاني، من المبنى بينما كان آلي تابع للشرطة يوصل ماء إلى باب المتجر بطلب من المسلح.. ركض الأربعيني البريطاني وركض المسلح خلفه، لكن سرعان ما صدمته السيارة.

واستطاع نحو 70 شخصا مغادرة المتجر خلال الواقعة.. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

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