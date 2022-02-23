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وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تفكيك جماعة ارهابية تكفيرية

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تفكيك جماعة ارهابية تكفيرية
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن توقيف جماعة إرهابية تستعد لتفجيرات في لبنان.

العالم - لبنان

وقال مولوي اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي، هذة الشبكة تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية.

وهنأ مولوي، قوى الأمن الداخلي وعميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية من جنسية فلسطينية تجند شبابا لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا.

واعتبر ان قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية، مشددا على اهمية هذه القوى لتوفيرها الأمن للبنانيين.

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