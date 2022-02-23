ما مدى تأثير الحظر الأمريكي المفروض على النمو الاقتصادي في إيران؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران" سيبث لاحقا الليلة، أشار خاندوزي الى أنه لیس هناك أدنی شك في هذه الحقیقة، لکنّ النقطة الأخری هي أنّنا في قلب ووسط هذا الحظر الإقتصادي بأنواعه المختلفة اکتشفنا أسالیب وفرص جدیدة ستؤدّي إلی تقویة الإقتصاد الایراني .

ونوه خاندوزي الى انه قد شهدت البلاد بعد عدّة سنوات یرودة شدیدة في مختلف أنحاء البلاد، فقد شرح لي أحد کبار المصدّرین والذي یملك مزارع واسعة من أشجار الزیتون في ایران أنّ البرودة التي اجتاحت البلاد في فصل الشتاء سبّبت في القضاء علی الکثیر من أشجار الزیتون، ولکن في قلب تلك الأنواع الخاصّة من الزیتون التي تمکّنت من البقاء حیّة ونشطة في البرودة الشدیدة، أظهرت نفسها وسبّبت من الآن وصاعداً في أن یقوم المنتج والمصدّر بالتوجّه نحو زراعة هذه النوعیة من الزیتون کي تستطیع الإستمرار حتّی في الظروف الصعبة.

وأضاف خاندوزي:" نحن نجحنا في ایجاد طرق ووسائل من الحظر الإقتصادي المفروض علی الإقتصاد الایراني، فقد تمکنا من تحدید نقاط الضعف في إقتصادنا وتوصّلنا إلی الطرق التي تؤدّي بنا للخروج من نقاط الضعف هذه".

وقال خاندوزي:"علی سبیل المثال، کلّ دولة کانت تحصل علی مدخول کبیر من مبیعات النفط الخام کانت تفضّل براحة تامّة إستیراد العناصر الأساسیة لغذاء الأفراد، لکنّنا بعد فرض أنواع الحظر الإقتصادي علی البلاد توصّلنا إلی نتیجة مفادها ضرورة تقلیل إعتماد غذاء الناس والبضائع الأساسیة علی الخارج، وهنا أقصد علی عملیات التصدیر وما یفرضه علینا الحظر الإقتصادي.

ورأى خاندوزي:"علی هذا الأساس، توجّهنا إلی الإعتماد علی أنفسنا، فمثلاً العدید من قطع الغیار الخاصّظ بالقسم الإستراتیجي لصناعاتنا النفطیة وقطع الغیار ذات التقنیة العالیة والمحفّزات، کلّ ماسبق ذکره کان یعتمد علی الإستیراد، وهنا ساعدنا الحظر الإقتصادي في أن نستمد العون من الشباب الحاصلین علی شهادات علیا والشرکات ذات التقنیة العالیة کي نتمکن من إنتاج هذه القطعات الرئیسیة محلیاً".

واستطرد خاندوزي قائلا:" بالتأکید عمل الحظر الإقتصادي المفروض علی بلادنا إلی إبطاء عجلة الإقتصاد الایراني، ولکن الزمان أرشدنا إلی الطرق المختلفة کي نکون أقلّ عرضة للخطر في المستقبل، أو کما تفضّل قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله بتوضیح هذه النقطة حینما ذکر بأنّ عدم التعرّض للحظر یعني بأن نتلقی صدمات أقل إذا ماتکرّر الحظر الإقتصادي. وهذا سوف یکون علی رأس أولویاتنا الإستراتیجیة لإقتصاد ایران خلال السنوات القادمة".

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