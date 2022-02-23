البحرين مملكة العجز.. والتعاون الاستخباراتي مع الموساد الإسرائيلي

العالم - أبناء الديرة

وتناول برنامج"ابناء الديرة"، اتفاق العار "الاتفاق الذي عقده نظام البحرين مع الكيان الصهيوني حيث ان الجديد ما صرحه وزير الخارجية البحريني ان الموساد الصهيوني موجود في البحرين ويستمر.

قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية عبد الله آل خليفة خلال حدث مشترك مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في مؤتمر ميونيخ الأمني إن الموساد موجود في البحرين في إطار التعاون الأمني الاستخباراتي بين البلدين.

تصريحات المسؤول البحريني تأتي بعد أيام من زيارة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الى البحرين واجتماعه مع الملك البحريني وولي العهد ، وأيضا بعد أسابيع من زيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس إلى البحرين والتوقيع على اتفاق تعاون أمني بين الجانبين.

وأكد ضيف البرنامج القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحداد، أن قضية وجود الموساد في البحرين هي مسألة ليست مستحدثة وليست أمرا جديدا على هذا النظام وكان سابقا موجودا بطريقة خفية ومبطنة ومن خلف الكواليس أما الآن بعد تطور هذا النظام من الوقاحة واللامبالاة وصل الى حالة أنه يعلن الآن علنا أمام الملأ من باب أنه ينظر اليها شرف وعزة.

وأشار الشيخ الحداد الى أن هذا تصريح وزير خارجية النظام البحريني كان من أجل حتى لا يأتي أحد في المستقبل ويقول أنتم خونة ومن خلف الكواليس تتعاملون مع فلان أو فلان فهم يتعاملون علنا، علنا يجلسون ضاربين بعرض الحائط أجساد الشعب الفلسطيني واللبناني واليمني بل رغم كل الضحايا والمجازر التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي.

وسلط برنامج"أبناء الديرة" الضوء على موقف الشيخ اية الله عيسى قاسم حول عودة اعتقال النساء في البحرين حيث أدان سياسة النظام البحريني باعتقال النساء البحرانيات.

حيث جاءت الادانة عقب اعتقال السلطات البحرانية فضيلة عبدالرسول داعيا إلى الإفراج عنها.

وقال قاسم في تغريدة:"على السياسة المجنونة أن ترعوي عن إرعاب المرأة، والاستخفاف بكرامتها، عليها أن تتراجع عن سجن السيدة فضيلة عبدالرسول ولا تتمادى في الغي".

وكانت السلطات البحرينية اقدمت على اعتقال فضيلة عبدالرسول في تكرار لسيناريو اعتقال النساء الذي اعتادت عليه واشتدت وتيرته عقب ثورة 14فبراير.

وبحث البرنامج في تأكيد جمعية الوفاق البحرينية في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ان البحرين تنعدم فيها العدالة الإجتماعية لان السلطة تتحكم بجميع مفاصل الدولة وتتعامل مع شعبها بلغة العطايا والهدايا حتى في ابسط الحقوق الانسانية والاجتماعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...