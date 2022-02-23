سيناريو القرم في دونباس..من أحرج من؟

العالم - في البيت الأبيض

وناقش البرنامج ما كان متوقعا، توقيع مضاد من الرئيس الأميركي جو بايدن على عقوبات قاسية ضد موسكو. وما بعد العقوبات؟ لا يبدو أن واشنطن ترغب بالتصعيد أكثر



وسلط البرنامج الضوء على خطوة بوتين التي أثارت رد فعل ألماني أيضا، مع إعلان برلين تعليق الترخيص لبدء تشغيل خط نورد ستريم إثنين، مع التركيز على وصف تعليق وليس إنهاء



أما الأوروبيون وحلف الناتو، فموقفهم ينتظر التشاور كما صرح مسؤولو الإتحاد الأوروبي، أو ينتظر توجيهات فريق الأمن القومي في العاصمة واشنطن، كما تقول الوقائع



في ظل كل ذلك، فإن النتيجة الأوضح، موت إتفاق مينسك وولادة واقع جديد تترافق مع بروز صراع جديد من ميدان دونباس، قد يؤسس لمسار جديد في العلاقة بين روسيا والغرب



كما استعرض برنامج"في البيت الابيض"، تطورات الأزمة الأوكرانية والتي أثارت تعليقات كثيرة جدا على موقع تويتر إخترنا بعضا منها:



حيث نبدأ مع 'روبرت' الذي كتب: سيحدث الشيء نفسه في دونيتسك ولوغانسك دون اتخاذ إجراء سريع وحاسم، وبعد ذلك ستتحرك روسيا أكثر شرقا وستواجه باقي أوكرانيا نفس ما تواجهه منطقتا دونيتسك ولوهانسك الان.



وأما حساب"ريل إي ار" دعا إلى أن يقرر أهالي دونباس مصيرهم. دعوا شعب دونيتسك ولوغانسك يصوتون. هل يريدون أن يكونوا جزءا من أوكرانيا، أم يريدون أن يكونوا جزءا من روسيا.

ومع 'بوب كيندال' الذي غرد. كلما شاهدت الموقف الأوكراني، بدا وكأنه منظم أكثر. وبعد مشاهدة عرض الألعاب النارية في روسيا الليلة الماضية، يبدو من الواضح جدا أن بوتين لا يهتم بأي شيء يخرج من فم بايدن



واستعرض البرنامج الرسوم الساخرة التي كانت كثيرة أيضا حول هذا الموضوع، لدينا هنا هذا الرسم الذي يصور تعاطي الولايات المتحدة مع أزمة أوكرانيا. في البداية كان مبنيا على إشعال فتيل الصراع تحت عنوان الغزو الروسي. الان يبدو أن الروايات الأميركية حول الأزمة كانت دخانا فقط.



وعرض البرنامج رسم تصويري ملفت لما يحدث في أوكرانيا، فالرئيس بوتين يعزف مقطوعة الأزمة الأوكرانية على التشيلو الذي هو على شكل دبابة، وعصا القوس التي يعزف بها تمثل الرئيس الاميركي جو بايدن، أي أن بوتين يتحكم بمسار الأمور في أوكرانيا.



الرسم الأخير فيه دخول القوات الروسية إلى إقليم دونباس والنتيجة ببساطة..إحتراق ورقة الدبلوماسية.

وقال الباحث والمحلل السياسي من لندن رودني شكسبير أن العقوبات ضد روسيا لن تستطيع ان تفعل شيئا كما يعتقد الاميركيون وانه يستحيل على الولايات المتحدة ان تتمكن من تعويض اوروبا الغاز الروسي، وان اميركا ليس لديها بدائل كثيرة في الازمة الاوكرانية.

وأضاف رودني شكسبير"لن يكون هناك اي تراجع من قبل روسيا لأنها قضية حياة أو موت واميركا عدوانية وتدفع الجميع للمواجهة ولديها اكثر من 1000 قاعدة عسكرية في العالم، اميركا خسرت قيادتها واخلاقياتها.

واعتبر رودني شكسبير ان روسيا لن تسمح بوقوع مذبحة اخرى في هاتين الجمهوريتين مشيرا الى أن العالم يتغير وان نصف العالم قد تغير حتى الآن".

ضيوف هذه الحلقة :

- الباحث والمحلل السياسي من لندن رودني شكسبير

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...