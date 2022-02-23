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روسيا تبدأ إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا

روسيا تبدأ إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأكدت في تصريح أمس الثلاثاء، أن عمليات الإجلاء ستتم في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب التهديدات الموضوعية لحياة وسلامة موظفي السفارة.

وقالت الوزراة: "منذ عام 2014، تعرضت السفارة الروسية في كييف والقنصليات العامة لبلدنا في أوديسا ولفوف وخاركوف لاعتداءات متكررة. وكانت الاستفزازات تُشن بانتظام ضد المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف ... كما تعرضت ممتلكات المركز لأضرار".

وأوضحت أن الدبلوماسيين الروس تلقوا تهديدات بالعنف الجسدي، وأضرمت النيران في سياراتهم، مشيرة إلى أنه خلافا لما تنص عليه اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فإن سلطات كييف لم تتخذ أي إجراء لمنع حدوث ذلك.

وكان بوتين قد أعلن الاثنين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، محملا حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك.

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