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عداء سوري يحطم رقما قياسيا عالميا جديدا

عداء سوري يحطم رقما قياسيا عالميا جديدا
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

نجح العداء السوري يزن صالح في تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لتمرين السكوات.

العالم - سوريا

وتمكن صالح من تحطيم الرقم بتنفيذه 222 حركة خلال دقيقتين و58 ثانية ليكسر الرقم السابق البالغ 206 حركات خلال ثلاث دقائق خلال محاولة أجراها في جامعة تشرين وسط حضور كبير وأمام لجنة معتمدة من موسوعة غينيس.

وقال صالح في تصريح لـ سانا إنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي بعد تدريبات مكثفة وسيكون هذا الإنجاز حافزاً له لتحقيق المزيد من الإنجازات بتمارين تتناسب مع قدراته ولياقته البدنية التي اكتسبها من الألعاب الرياضية المختلفة التي مارسها سابقاً.

وحطم صالح طالب كلية التربية والذي يعمل حالياً معداً بدنياً بفريق شباب حطين في محاولة سابقة الرقم القياسي العالمي لسحب سيارة وزن 3 أطنان مسافة 100 متر بزمن قدره أقل من دقيقة وثلاثين ثانية.

يشار إلى أن صالح مارس عدداً من الألعاب الرياضية وهي السباحة والقوس والسهم وكرة السلة ورياضة الوثب الطويل والثلاثي والتي حقق فيها العديد من الميداليات الذهبية ببطولات الجمهورية من خلال مشاركته مع نادي الجيش.

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