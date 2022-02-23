المبعوث الإيراني بشأن أفغانستان يلتقي بوزراء لدى حركة طالبان

العالم - إيران

وبحسب وكالة "إرنا"، فان الوضع الراهن في أفغانستان والاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والسكك الحديدية، فضلا عن التطورات الإقليمية، شكّلت محاور المباحثات اليوم بين "كاظمي قمي" مع كل من وزير الخارجية بالوكالة "أمير خان متقي"، و وزير الطاقة والماء "ملا عبد اللطيف منصور"، في حكومة طالبان.

وفي تصريحه خلال هذا اللقاء، اعتبر وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أن المباحثات كانت إيجابية، وأن الجانبين أكدا على توسيع العلاقات الثنائية.

من جانبه، قدم وزير الطاقة والماء الأفغاني، شرحا حول برامج حكومة طالبان فيما يخص الطاقة والكهرباء.

إلى ذلك أكد "كاظمي قمي" على استعداد إيران لعقد الاستثمارات في مشاريع التعدين والزراعة والطاقة والسكك الحديدية داخل أفغانستان.

وفي سياق متصل، يرى المراقبون أن حصة إيران من نهر "هيرمند" الحدودي بين إيران وأفغانستان، شكل أحد اهم المحاور في هذا القاء.