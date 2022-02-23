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العراق.. القبض على إرهابيين وضبط مواد متفجرة في بغداد

العراق.. القبض على إرهابيين وضبط مواد متفجرة في بغداد
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة عمليات بغداد، القبض على إرهابيين إثنين في جانب الكرخ من بغداد، فيما أشارت الى ضبط وكر وثلاثة اكداس من المواد المتفجرة.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، انه "تزامناً مع قرب ذكرى زيارة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وضمن الخطط المرسومة لها لتأمين الحماية اللازمة وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بضرورة الاستمرار بواجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح، تمكنت قوة من استخبارات الفرقة الثانية شرطة اتحادية مــن القــاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفــــــق أحكام المادة (1/4 إرهاب) في جانب الكرخ".

واضافت ان "قوة مشتركة من فرقة المشاة السادسة ومفرزة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات القيادة ووفقاً لمعلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية، داهمت احد اوكار عصابات داعش الارهابية في منطقه ام نجم الثانية شمالي بغداد وعثرت على ثلاثة حاويات بلاستك "براميل" مخبأة تحت الأرض في الوكر احتوت على أربعة عبوات ناسفة مع قاذفتين RBG7، وستة صواريخ قاذفة مختلفة الأنواع و(12) قنبرة هاون و(23) قداحة و(19) بطارية و(10) حاويات عتاد ثقيل مع أربعة أجهزة موبايل مسلكة تستخدم للتفجير وجهاز كاتم للصوت".

وتابعت ان "قطعات اللواء (59) فرقة المشاة السادسة مسندة بمفرزة من استخبارات الطارمية من ضبط كدس للمواد المتفجرة (مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية)، حيث جاء ذلك وفق لمعلومات استخبارية دقيقة في منطقة (السلمان) شمالي بغداد"، مشيرة الى ان "قوة من اللواء (24) في الفرقة ذاتها تمكنت من ضبط كدس آخر احتوى على (16) قذيفة مدفعية مختلفة الاحجام وقنبرة هاون واحدة عيار (60) ملم وستة صواعق رمانة، وثلاثة اصابع تفجير في منطقة (اللهيب) غربي بغداد".

وبينت القيادة ان "قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من العثور على كدس اثناء تنفيذها لواجب بحث وتفتيش في منطقة (الزبيدية) جنوبي بغداد احتوى على (صاروخ كراد وصاروخ نمساوي وصاروخ مدفعي وقنبرة هاون (82) ملم وصاروخ مضاد للطائرات 57 وصاروخ قاذفة ضد الاشخاص"، لافتة الى انه "تم تسليم جميع المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".

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