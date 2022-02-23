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موسكو: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة

موسكو: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط.

العالم ـ أوروبا

ولفتت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة (وهي الـ101 من نوعها) تأتي "ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا"، مضيفة أن الولايات المتحدة على الرغم من أن مساعيها السابقة من هذا القبيل لم تؤت أي ثمار تذكر، "تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها".

وشدد البيان على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، مضيفة أن الضغط بواسطة العقوبات "ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها"، معترفا بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك اقتصاد الولايات المتحدة.

أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مبينا أنها تشمل "عقوبات حظر كاملة" بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق "عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي"، مضيفا: "ذلك يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي".

وتابع أن الإجراءات الجديدة ستستهدف "النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم"، واصفا هؤلاء الأشخاص بالجزء من "النظام الفاسد" في روسيا، كما أشار إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع "السيل الشمالي 2"، وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.

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