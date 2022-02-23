السفينة هارفيست تغادر للصيانة بعد فشل مساعي ادخالها اليمن

العالم- اليمن

وأكدت شركة النفط في تغريدة لها رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية ” أن اعمال الصيانة للسفينة جاء لتفادي وقوع المزيد من الأعطال الفنية الناتجة عن توقفها القسري دون حراك في منطقة الاحتجاز لمدة تزيد عن نصف عام عقب اختطافها من قبل التحالف.

ولفتت الشركة إلى أن التحالف منع السفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) بتاريخ 18/8/2021 ، مؤكدة أن أربع سفن نفطية أخرى لا تزال قيد الاحتجاز رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح آلية التحقق والتفتيش الأممية.

بدوره أوضح متحدث شركة النفط عصام المتوكل في تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء ، أن المساعي من أجل إدخال السفينة “هارفيست” باءت بالفشل ولذلك اضطرت للمغادرة من أجل الصيانة.

وأشار إلى أن أربع سفن مشتقات نفطية ما زالت محتجزة التحالف رغم حصولها على التصاريح الأممية ، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية توقفت عن تزويد القطاع الصحي العام بالمشتقات النفطية ونحن أمام وضع كارثي.

وتابع قائلاً ” تواصلنا مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأطلعناهم على الوضع الخطير بسبب شح المشتقات النفطية ولا تجاوب منهم”.