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تل أبيب تصطف الى جانب أمريكا في وجه موسكو في نزاع أوكرانيا !

تل أبيب تصطف الى جانب أمريكا في وجه موسكو في نزاع أوكرانيا !
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الإحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يدعم ما أسماه "وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" وأبدى قلقه بشأن تطورات الأزمة، مضيفا انه في الوقت ذاته "منخرط في حوار مع شركائه حول إعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح".

العالم - فلسطين المحتلة

وفي بيان، الأربعاء، قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أنها "تشاطر المجتمع الدولي قلقه بشأن الخطوات المتخذة في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير في الوضع"، بحسب تعبيرها.

وأضاف البيان أن تل أبيب تأمل "في حل دبلوماسي يؤدي إلى الهدوء، وهي مستعدة للمساعدة إذا طُلب منها ذلك".

ويعد بيان وزارة خارجية الاحتلال أول تعليق رسمي من الإحتلال الإسرائيلي حول أزمة أوكرانيا.

في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستعد لاحتمال إجلاء آلاف اليهود الأوكرانيين الراغبين في الهجرة إلى الكيان حال الغزو الروسي لأوكرانيا.

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