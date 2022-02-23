نائب الرئيس العراقي: خروجنا من البند السابع خطوة لسياسة خارجية مؤثرة

العالم - العراق

وقال عبد الله في بيان، "نبارك للشعب العراقي إعلان وزير الخارجية خروج العراق من إجراءات البند السابع للأمم المتحدة وإيفاءه لكامل إلتزاماته الدولية، ودفع التعويضات بسبب غزو النظام البائد لدولة الكويت عام 1990"، مثمنا "الجهود الحثيثة للدبلوماسية العراقية وإنهاء ملف التعويضات الذي شكل أعباء إقتصادية ومالية على الشعب وإستمر لأكثر من ثلاثين عاماً".

وأعرب عبد الله عن سعادته الكبيرة لهذا الإنجاز المهم للخارجية العراقية، لافتا الى ان "خروج العراق من طائلة البند السابع، تقدم كبير وخطوة نحو سياسة خارجية مؤثرة أقليمياً وعالمياً، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي".

وأكد "اننا نتطلع إلى بناء أفضل العلاقات وسياسة التنمية والتكامل الإقتصادي مع دول الجوار، ودعم المساعي الرامية لتثبيت دعائم الأمن والسلام في المنطقة".